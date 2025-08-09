فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

أطلق فتى النار وأصاب ثلاثة أشخاص قرب ساحة تايمز سكوير في نيويورك، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.



وأوضحت أن الحادثة وقعت نحو الساعة 01,20 (05,20 بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن حالة المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، مستقرة.