زيلينسكي يطالب الاوروبيين باتخاذ "تدابير واضحة" قبل قمة ترامب وبوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين إلى اتخاذ "خطوات واضحة" لتحديد نهج مشترك قبل القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة.وقال زيلينسكي على تلغرام بعد المحادثة: "من الضروري اتخاذ تدابير واضحة، والتنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين شركائنا".