ماكرون: لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا بدون الأوكرانيين

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على موقع إكس، على أنه لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا بدون الأوكرانيين.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب في ألاسكا للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق تنازلات عن أراض، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم.