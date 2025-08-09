زيلينسكي: اجتماع أوكرانيا والحلفاء في بريطانيا كان بناء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بين مستشارين أمنيين من أوكرانيا والدول الحليفة كان بناء، لافتا الى أنه تم الاستماع جيدا إلى وجهات نظر كييف ووُضعت المخاطر في الاعتبار.وأشار زيلينسكي الى أن مسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا شاركوا في الاجتماع بهدف توحيد المواقف لتحقيق وقف إطلاق النار.وقال في خطابه المسائي للأوكرانيين: "يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معا، ومع أوكرانيا فقط، وهذا مبدأ أساسي".