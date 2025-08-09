تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوضع حد للحرب على غزة

تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب ليل السبت للمطالبة بوضع حد للحرب على قطاع غزة، بحسب ما شاهد مصوّرو وكالة فرانس برس، غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر خطة للسيطرة على مدينة غزة.



ولوّح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صورا للرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عنهم.

