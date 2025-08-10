الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في هذا المصاب الأليم"، مُعربًا عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا"، ومتمنيًا "الشفاء العاجل للمصابين".