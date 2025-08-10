البيت الأبيض: ترامب منفتح على أن تكون قمة ألاسكا مع بوتين وزيلينسكي

أعلن مسؤول في البيت الأبيض يوم السبت أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأشار المسؤول إلى أن البيت الأبيض يخطط حاليًا لأن يكون الاجتماع ثنائيًا مع بوتين بناءً على طلبه.