فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط تصدير الرقائق في إطار إتفاق تجاري

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف ضوابط التصدير على مكون أساسي لشرائح الذكاء الاصطناعي في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.