زعماء أوروبيون: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لا يمكن البت فيها بدون كييف

رأى الزعماء الأوروبيون الرئيسيون يوم السبت أن "الطريق إلى السلام" في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر بدون كييف، وأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو الحد من الأعمال القتالية.



وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانًا مشتركًا قالوا فيه إنهم "لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة".



وأضافوا: "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات".



وصدر البيان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



ويعتزم ترامب لقاء بوتين بألاسكا في 15 آب، قائلًا إن الأطراف، بما فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.