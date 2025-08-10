زلزال بقوة 5.7 درجات قبالة ساحل تشياباس في المكسيك

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بلغ 5.7 درجات ضرب منطقة قبالة ساحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك يوم السبت.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.