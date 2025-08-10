مقتل شرطي في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران

قتل شرطي في محافظة سيستان بلوشستان المضطربة بجنوب شرق إيران، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد، مشيرةً إلى مقتل ثلاثة مهاجمين أيضًا.



وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن "شرطيًا من سرفان قتل فيما كان إرهابيون يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان".



وينتمي المهاجمون وفق الوكالة إلى جماعة جيش العدل الجهادية البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرق إيران.



وأفادت تسنيم بـ"مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين".