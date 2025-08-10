أوكرانيا تعلن إستعادة قرية في منطقة سومي من القوات الروسية

أعلن الجيش الأوكراني الأحد استعادة السيطرة على قرية بيزساليفكا في منطقة سومي المتاخمة لروسيا بشمال البلاد، في تقدم ميداني نادر على حساب قوات موسكو التي تواصل تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا.



وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في منشور عبر تلغرام إنها "حررت وطهرت" بيزساليفكا من القوات الروسية، مضيفةً أنه "تم القضاء" على 18 جنديًا روسيًا أثناء القتال.

