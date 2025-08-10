الأخبار
اجتماع أردني - سوري - أميركي مشترك في عمّان لبحث الأوضاع في سوريا
أخبار دولية
2025-08-10 | 09:08
اجتماع أردني - سوري - أميركي مشترك في عمّان لبحث الأوضاع في سوريا
تستضيف الأردن، بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا أردنيًّا-سوريًّا-أميركيًّا مشتركًا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.
ويأتي الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم براك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٥ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارِك.
