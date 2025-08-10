نتنياهو: خطة السيطرة على مدينة غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخطة التي أقرها المجلس الأمني للسيطرة على مدينة غزة تمثل "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" في القطاع الفلسطيني.



وقال نتنياهو في خلال مؤتمر صحافي في القدس: "هذه هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل وسيلة لإنهائها بسرعة".

وأكد أن اسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى "تنتصر" فيها، وأنها مستعدة لذلك حتى من دون دعم أي طرف، وذلك بعد الانتقادات التي طالت خطتها للسيطرة على مدينة غزة.



وقال: "سننتصر في الحرب مع أو من دون دعم أحد"، وذلك بعدما لقيت الخطة التي أقرّها المجلس الأمني المصغّر الجمعة انتقادات حتى من حلفاء لإسرائيل.

