زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا
أخبار دولية
2025-08-10 | 13:03
زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا
زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا
ضرب زلزال بقوة 6,19 درجات الأحد منطقة سندرجي في محافظة بالق أسير بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.
وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19,53 (16,53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها اسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن الى سقوط ضحايا.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على إكس: "بدأت كل فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤسساتنا المعنية على الفور عمليات البحث الميدانية. ولم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوبة حتى الآن".
وقال رئيس بلدية سندرجي سرحان ساك لقناة "ان تي في" التركية الخاصة، إن عشرة مبان انهارت في المدينة التي شكلت مركز الزلزال، بينها مبنى من ثلاثة طوابق في وسط المدينة.
وأضاف أن "ستة أشخاص كانوا يقيمون في هذا المبنى، وتم إنقاذ أربعة من تحت الأنقاض"، لافتا الى أن الجهود مستمرة لسحب الشخصين الآخرين.
ولفت الى أن مبان ومساجد دمرت ولكن لا خسائر في الأرواح.
وتحدثت الوكالة التركية لإدارة الكوارث عن تسجيل سبع هزات ارتدادية بعد الزلزال، راوحت قوتها بين 3,5 و4,6 درجات.
أخبار دولية
درجات
تركيا
0
أخبار دولية
2025-08-09
زلزال بقوة 6 درجات يهز جزر كوريل في روسيا
أخبار دولية
2025-08-09
زلزال بقوة 6 درجات يهز جزر كوريل في روسيا
0
أخبار دولية
2025-08-02
زلزال بقوة 5.7 درجات يهز المكسيك
أخبار دولية
2025-08-02
زلزال بقوة 5.7 درجات يهز المكسيك
0
أخبار دولية
2025-07-20
زلزال بقوة 5.2 درجات يهز شمال إيران
أخبار دولية
2025-07-20
زلزال بقوة 5.2 درجات يهز شمال إيران
0
أخبار دولية
2025-07-14
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز لوزون بالفلبين
أخبار دولية
2025-07-14
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز لوزون بالفلبين
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
0
أخبار دولية
12:14
ترامب يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع بوتين
أخبار دولية
12:14
ترامب يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع بوتين
0
أخبار دولية
11:38
بن سلمان التقى الملك الاردني في السعودية... وهذا ما جرى استعراضه
أخبار دولية
11:38
بن سلمان التقى الملك الاردني في السعودية... وهذا ما جرى استعراضه
0
صحة وتغذية
2025-04-11
من دون اللجوء إلى الأدوية... هكذا يمكنكم التخلص من آلام الظهر بطريقة فعالة!
صحة وتغذية
2025-04-11
من دون اللجوء إلى الأدوية... هكذا يمكنكم التخلص من آلام الظهر بطريقة فعالة!
0
فنّ
2025-05-03
وفاة زوج كارول سماحة... والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة (صورة)
فنّ
2025-05-03
وفاة زوج كارول سماحة... والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة (صورة)
0
آخر الأخبار
2025-06-02
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي
آخر الأخبار
2025-06-02
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي
0
أخبار لبنان
2025-06-05
احالة مشروع قانون يرمي الى اعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم والضرائب..
أخبار لبنان
2025-06-05
احالة مشروع قانون يرمي الى اعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم والضرائب..
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
0
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
0
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
1
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
2
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
3
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
4
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
5
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
6
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
8
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
