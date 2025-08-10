زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا

ضرب زلزال بقوة 6,19 درجات الأحد منطقة سندرجي في محافظة بالق أسير بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.



وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19,53 (16,53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها اسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن الى سقوط ضحايا.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على إكس: "بدأت كل فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤسساتنا المعنية على الفور عمليات البحث الميدانية. ولم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوبة حتى الآن".



وقال رئيس بلدية سندرجي سرحان ساك لقناة "ان تي في" التركية الخاصة، إن عشرة مبان انهارت في المدينة التي شكلت مركز الزلزال، بينها مبنى من ثلاثة طوابق في وسط المدينة.



وأضاف أن "ستة أشخاص كانوا يقيمون في هذا المبنى، وتم إنقاذ أربعة من تحت الأنقاض"، لافتا الى أن الجهود مستمرة لسحب الشخصين الآخرين.



ولفت الى أن مبان ومساجد دمرت ولكن لا خسائر في الأرواح.



وتحدثت الوكالة التركية لإدارة الكوارث عن تسجيل سبع هزات ارتدادية بعد الزلزال، راوحت قوتها بين 3,5 و4,6 درجات.