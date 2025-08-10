نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنا الأخير تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة.



وأضاف مكتب نتنياهو: "ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة المقاومة حماس".

