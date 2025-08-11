أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.وأشار بيترز الى أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.