روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو

أفاد مسؤول إقليمي ووزارة الدفاع في روسيا في وقت متأخر من يوم الأحد بمقتل شخصين في منطقة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أيضا موسكو ومناطق روسية أخرى.



وأعلن حاكم تولا دميتري ميلييف عبر تيليغرام، أن شخصين نقلا أيضا إلى المستشفى عقب الهجوم على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات في وقت متأخر من يوم الأحد، بما في ذلك 11 طائرة فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة موسكو، والبقية فوق أربع مناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا.