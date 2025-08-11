خفر السواحل الصيني يطرد سفنا فلبينية قرب جزر سكاربورو شول

أعلن خفر السواحل الصيني أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لطرد سفن فلبينية من المياه المحيطة بجزر سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي.



وذكر خفر السواحل في بيان أنه رصد السفن الفلبينية واعترض سبيلها بعد أن تجاهلت التحذيرات، وأجبرها على الابتعاد في عملية وصفها بأنها "مهنية ومعيارية ومشروعة وقانونية".