الداخلية السورية: محاسبة المسؤولين عن عملية قتل في مستشفى السويداء

تعهّدت وزارة الداخلية السورية بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسيّ، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، الرصاص عليه بشكل مباشر.

وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 تموز ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوريّ لحقوق الانسان. وتخللها انتهاكات وعمليات اعدام ميدانيّ طالت الأقلية الدرزية.

وأتى ذلك بعيد نشر موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي والمرصد السوري الأحد لقطات قالا إنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى في تاريخ 16 تموز، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات.

ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة الى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها "قيادة الأمن العام". ويُظهر الفيديو شجارًا قصيرًا بين مسلّح ورجل عرّفه موقع "السويداء 24" بأنه مهندس من "المتطوعين مع الكوادر الطبية" في المستشفى.

وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته.

ووصف المرصد السوريّ عملية القتل بأنها "إعدام ميدانيّ مروّع" نفذه "عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".

وكلّفت وزارة الداخلية "اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن".