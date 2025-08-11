مراسلون بلا حدود تندد بـ"اغتيال" إسرائيل طاقم قناة الجزيرة في غزة

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" "بشدة وغضب بالاغتيال المُقرّ به" لمراسل الجزيرة أنس الشريف الذي إستشهد مع أربعة صحافيين آخرين من طاقم القناة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة ليل الأحد، وأقر الجيش الإسرائيلي باستهدافه.



وقالت المنظمة المدافعة عن الصحافة في بيان: "كان أنس الشريف، أحد أشهر الصحافيين في قطاع غزة، صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية إلى "تحرك شديد من الأسرة الدولية لوقف الجيش الإسرائيلي".