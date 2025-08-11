فانس: واشنطن تعمل على ترتيب اجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

تعمل الولايات المتحدة على ترتيب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيريه الروسيّ والأوكرانيّ، حسب ما أفاد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنّ "واحدة من أهم العقبات هي أنّ بوتين قال إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قط مع زيلينسكي، وغيّر الرئيس ذلك الآن".

وأضاف ردًا على سؤال في شأن توقعاته بالنسبة لقمة ألاسكا المقررة في 15 آب: “نحن الآن في مرحلة حيث نعمل على التربيات المرتبطة بالتوقيت وغير ذلك من الأمور لتحديد الموعد الذي يمكن فيه لهؤلاء القادة الجلوس معا وبحث نهاية لهذا النزاع".

ولفت نائب الرئيس إلى أنّ الولايات المتحدة "ستحاول التوصل إلى تسوية متفاوض عليها من نوع ما يمكن للأوكرانيين والروس قبولها".

وشدد على أنّها "لن ترضي الجميع بشكل كامل، سيكون الروس والأوكرانيون على الأرجح غير راضين عنها في نهاية المطاف".