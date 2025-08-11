ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ن الذهب لن يخضع لرسوم جمركية، لكنه لم يخض في التفاصيل.



وأضاف في بيان نشر على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تُفرض رسوم جمركية على الذهب!".

