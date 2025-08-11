الاتحاد الأوروبي يدين قتل إسرائيل لصحافيين في غزة



دان الاتحاد الأوروبي الإثنين مقتل خمسة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعدما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الحرب في غزة في اجتماع عبر الفيديو إن "الاتحاد الأوروبي يدين قتل الصحافيين الخمسة في الجزيرة في غارة جوية (إسرائيلية) خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وبينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف".

