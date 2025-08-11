إجلاء أكثر من ألفي شخص في تركيا بسبب حريق



تم إجلاء أكثر من ألفي شخص الاثنين في محافظة تشاناكالي شمال غرب تركيا، حيث تسبب حريق عنيف اندلع ظهرا في تدمير منازل واختناق عشرات السكان.



وكتب عمر ترامان محافظ تشاناكالي مساء الاثنين على منصة إكس "تم إجلاء 2090 مواطنا من المناطق المهددة بحرا وبرا كإجراء احترازي"، مضيفا أن 77 شخصا استنشقوا الدخان يتلقون العلاج في المستشفيات.



وانتشرت النيران التي أججتها رياح عاتية إلى عدة بلدات عند المدخل الجنوبي لمضيق الدردنيل، بما فيها بلدة غوزليالي السياحية التي يزداد عدد سكانها بشكل كبير في الصيف.



في هذه المنطقة، احترقت منازل وسيارات متوقفة وسط أشجار متفحمة، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام تركية.