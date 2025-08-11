الخارجية الإماراتية تتقدم بالتعازي من حكومة لبنان وشعبه باستشهاد 6 ضباط وجنود من الجيش اللبناني

عبّرت دولة الإمارات عن "تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية في ضحايا انفجار وقع داخل منشأة تابعة للجيش في قضاء صور جنوب لبنان أثناء أداء مهامهم، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من العسكريين".



وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها أوردته "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام)، عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".