الصين تعلق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية لمدة 90 يوما

أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية لمدة 90 يوما إضافية وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد هدنة الرسوم.



وجاء في البيان، أن الصين ستبقي على رسومها الجمركية على السلع الأميركية عند 10 بالمئة، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية.

