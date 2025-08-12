أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خلاف علني بين "الحرس الثوري" وبزشكيان للمرة الاولى في إيران
أخبار دولية
2025-08-12 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خلاف علني بين "الحرس الثوري" وبزشكيان للمرة الاولى في إيران
وجّه نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني عزيز غضنفري انتقادات حادة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بسبب تصريحاته الأخيرة، في خلاف يبرز للمرة الأولى للعلن، بحسب "روسيا اليوم".
واعتبر أن "تصريحات بزشكيان الأخيرة تحتوي على أخطاء كلامية قد تضر بالأمن الوطني والمصالح السياسية لإيران".
وشدد على أن "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل الحقائق بشكل صريح"، محذرا من أن "أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع قد يفسر بطريقة تضر بإيران داخليا وخارجيا".
كما أشار إلى أن "بزشكيان كان خلال حملته الانتخابية لعام 2024 يقرأ من نصوص مكتوبة لتجنب الأخطاء"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب أصبح أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، لأن كل كلمة يلقيها تفسر من قبل الإعلام والدول الأجنبية بأهداف قد لا تتفق مع مصلحة إيران".
ودعا غضنفري الرئيس الإيراني ومستشاريه إلى "وضع آليات تمنع تكرار هذه الأخطاء للحد من الأضرار المحتملة على الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
وجاءت هذه الانتقادات في سياق تصريحات بزشكيان التي قال فيها :"إن الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام"، وهي تصريحات ترافقت مع تحضيرات لإجراء جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد توقف المحادثات عقب الحرب مع إسرائيل في حزيران 2025.
أخبار دولية
"الحرس
الثوري"
وبزشكيان
للمرة
الاولى
إيران
التالي
زيلينسكي: روسيا تستعد لتنفيذ عمليات جديدة في أوكرانيا
الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-14
الحرس الثوري الإيراني: إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران "ستصبح أقوى وأوسع"
آخر الأخبار
2025-06-14
الحرس الثوري الإيراني: إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران "ستصبح أقوى وأوسع"
0
أخبار دولية
2025-06-12
قائد الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا"
أخبار دولية
2025-06-12
قائد الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا"
0
أخبار دولية
2025-06-15
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية
أخبار دولية
2025-06-15
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية
0
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:49
مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل
أخبار دولية
08:49
مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل
0
أخبار دولية
08:26
مقتل تسعة جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان
أخبار دولية
08:26
مقتل تسعة جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان
0
أخبار دولية
08:21
وفد قيادي بحماس يتوجه الى القاهرة وسط كلام عن اقتراح هدنة جديد في قطاع غزة
أخبار دولية
08:21
وفد قيادي بحماس يتوجه الى القاهرة وسط كلام عن اقتراح هدنة جديد في قطاع غزة
0
أخبار دولية
07:45
اجتماع سوريّ عراقيّ لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
أخبار دولية
07:45
اجتماع سوريّ عراقيّ لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
02:28
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
منوعات
02:28
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
أخبار لبنان
08:01
المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
0
فنّ
03:30
وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
فنّ
03:30
وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
0
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
0
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
0
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
4
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
5
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
6
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More