الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام

أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام.



ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل.



وتقول جماعات مسلحة إن الجيش الباكستاني يبالغ عادة في أعداد القتلى من المسلحين، وهي تهمة ينفيها الجيش.