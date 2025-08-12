زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب بابوا في شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات منطقة بابوا في شرق إندونيسيا الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب نحو الساعة 17,24 (8,24 ت غ) على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

وأكد "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي.