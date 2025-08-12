الصفدي إلتقى الشيباني في عمان قبيل لقائهما مع المبعوث الأميركي

استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عمان قبيل انعقاد الاجتماع الثلاثي، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول دعم استقرار سوريا، بحسب "روسيا اليوم".



ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 تموز 2025، والتي ناقشت تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، والعمل على إيجاد حلول للأزمة هناك.



ويعقد الجانب الأردني اليوم اجتماعا ثلاثيا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق جميع السوريين.



ويحضر الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس براك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية من الدول الثلاث.



كما سيجري الصفدي محادثات ثنائية منفصلة مع براك لتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار.



يذكر أن هذا اللقاء يعد جزءا من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.