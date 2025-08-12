لاريجاني: ايران تتشاور مع لبنان والعراق لكنها لا تعطي أوامر لأحد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تتشاور مع لبنان والعراق لكنها لا تعطي أوامر لأحد.وقال لاريجاني ردًّا على بعض التحليلات حول تدخّل إيران في شؤون لبنان والعراق: "برأيي هذه التحليلات غير دقيقة، فشعبا العراق ولبنان شعبان راشدان وشجاعان، ولا يحتاجان لأن نقول لهما ما يفعلانه".وأضاف: "إيران صديقة لكلا البلدين وتتبادل معهما التشاور، لكنها لا تعطي أوامر".