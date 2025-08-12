قادة دول الاتحاد الأوروبي: لضرورة أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي وجوب أن يتمكن الأوكرانيون من تقرير مصيرهم، قبل ثلاثة أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.



وقال القادة الأوروبيون في إعلان لم تنضم إليه المجر: "نرحب بجهود الرئيس ترامب لوضع حد لحرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا".



كما شددوا على ضرورة أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم.