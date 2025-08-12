0min

موسكو تأمل في أن يعطي الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب زخما لتطبيع العلاقات بين البلدين

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن موسكو تأمل في أن يعطي الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب زخما لتطبيع العلاقات بين البلدين.



ونقلت تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: "نأمل أن يعطي الاجتماع المرتقب رفيع المستوى دفعة لتطبيع العلاقات الثنائية".