اجتماع سوريّ عراقيّ لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

بحث وزير الطاقة "محمد البشير" ومعاونه لشؤون النفط "غياث دياب" مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقيّ لشؤون الطاقة وزير النفط "حيان عبد الغني السواد" في بغداد، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.



وبحثوا سبل إعادة تأهيل خط نقل النفط بين العراق وسوريا وإنشاء خط جديد لتعزيز الاستفادة الاقتصادية.



واتفقوا على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنسيق بين الجانبين.