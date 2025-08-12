وفد قيادي بحماس يتوجه الى القاهرة وسط كلام عن اقتراح هدنة جديد في قطاع غزة

يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء مسؤلين مصريين، وفق ما أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان، وسط سعي الى "بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.



وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إن "وفدا قياديا من حماس برئاسة القيادي خليل الحية سوف يصل إلى القاهرة اليوم أو صباح غد وذلك بدعوة مصرية ويعقد لقاء مع المسؤولين المصريين يوم غد الأربعاء".



وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين في "جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى".



وقال مصدر فلسطيني آخر مطلع على المفاوضات إن "الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار"، وإنهم يناقشون "أفكارا بعضها حول هدنة لستين يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة".



إلا أنه استدرك قائلا "حتى الآن، لا يمكن القول إن هناك جديدا يدعو للتفاؤل لا سيما أن الاحتلال دأب على تعطيل أي اتفاق".



وقال مسؤول في حماس رافضا الكشف عن هويته لفرانس برس إن حماس "لم تتلق حتى اليوم أي مقترح جديد بشأن وقف النار"، لكنه شدّد على أن حركته "جاهزة للتوصل لاتفاق في حال قرّر الاحتلال وقف الإبادة والعدوان وإنهاء الحصار والسماح بتدفّق طبيعي للمساعدات".