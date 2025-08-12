مقتل تسعة جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان

قتل تسعة جنود باكستانيين على الأقل في هجوم في إقليم بلشوستان المضطرب في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون الثلاثاء.



وقال مسؤول رفيع في منطقة واشك إن عشرات المسلحين هاجموا أبنية حكومية ومركزا للشرطة ومجمّعا لقوة من حرس الحدود. وقال المسؤول لفرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخوّل التحدث إلى الإعلام "هاجم إرهابيون الجيش.. قتل الإرهابيون تسعة جنود".

