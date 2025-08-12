محادثات بين روبيو ولافروف قبل القمة الأميركية الروسية في ألاسكا

أجرى وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو مكالمة هاتفية مع نظيره الروسيّ سيرغي لافروف تحضيرًا لقِمة ألاسكا المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، حسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.



وقالت المتحدثة تامي بروس لصحافيين إن "الجانبين أكدا تعهدهما ضمان إنجاح الحدث".