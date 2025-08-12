مستشار ترامب للشؤون الإفريقية يبحث مقترحا للسلام مع قائد الجيش السوداني

التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس في سويسرا وبحثا مقترحا أميركيا لإرساء السلام في السودان، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة السودانية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر حكومي رفيع إن البرهان وبولس التقيا الإثنين "لثلاث ساعات" وبحثا "مقترحا قدمته الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار شامل في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية".