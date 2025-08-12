واشنطن تأسف لـ"تدهور" حقوق الإنسان في أوروبا

أعربت واشنطن عن أسفها لـ"تدهور" وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول الأوروبية، ولا سيما المتعلقة بحرية التعبير، وذلك بحسب تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية.



وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "وضع حقوق الإنسان تدهور خلال العام" الماضي في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم والذي من المفترض أن يظهر أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.