الولايات المتحدة وباكستان تجريان محادثات في إسلام اباد بشأن مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة وباكستان عقدتا اليوم في إسلام اباد أحدث جولة من المحادثات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.



وذكرت الوزارة في بيان، أن البلدين ناقشا "الأهمية البالغة" لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تلك الصادرة عن جيش تحرير بلوشستان وتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان وحركة طالبان باكستان.



وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها صنفت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة منظمة إرهابية أجنبية.