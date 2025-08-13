الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، متهمة باستغلال مناجم بصورة غير مشروعة.



كما فرضت عقوبات مماثلة على شركتين صينيتين.



وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ العقوبات تستهدف "ائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين-القوة الضاربة"، الجماعة المسلحة المناوئة لمتمردي حركة إم 23 المدعومين من رواندا والذين حقّقوا في مطلع العام تقدمًا سريعًا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقالت الوزارة إنّها فرضت أيضًا، عقوبات على شركة تعدين كونغولية وشركتين مقرّهما في هونغ كونغ، وذلك بتهمة شراء هذه الشركات معادن من الجماعة المسلّحة.



ونقل البيان عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس قولها إنّ "الولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة: لن تكون أيّ جماعة مسلّحة أو كيان تجاري في مأمن من العقوبات إذا ما قوّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية الكونغو الديموقراطية".