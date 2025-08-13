المكسيك تسلّم الولايات المتحدة 26 مطلوبًا بتهم مخدرات

سلّمت المكسيك الولايات المتحدة 26 شخصًا ملاحقين أمام القضاء الأميركيّ بتهم مخدّرات.



وفي ظلّ الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات عموما والفنتانيل خصوصا من المكسيك إلى بلاده، سلّمت مكسيكو في شباط الماضي 29 مسؤولا في كارتلات مخدّرات مكسيكية مختلفة إلى السلطات القضائية الأميركية.



والثلاثاء قالت وزارة الأمن المكسيكية ومكتب المدعي العام في المكسيك إنّ عملية تسليم هؤلاء الأشخاص الـ26 المسجونين الذين لم تُكشف هوياتهم تمّت "بناء على طلب من وزارة العدل" الأميركية التي "تعهّدت عدم طلب عقوبة الإعدام" لأيّ منهم.