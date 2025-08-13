وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة

أكّد وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّه على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التوقف عن المماطلة وأن يلتزموا باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.



وقال فيدان في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره السوريّ أسعد الشيباني في أنقرة: "لن تكون تركيا مرتاحة ما لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية في سوريا".



ووقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا في آذار مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.