نائب إيرانيّ: البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أكّد النائب الإيرانيّ منوشهر متكي أنّ البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.



يأتي هذا التعليق لوكالة الدفاع المقدس للأنباء، بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.