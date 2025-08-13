أوكرانيا: استهدفنا محطة لضخ النفط في بريانسك الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أنه شن هجوما بالطائرات المسيرة على محطة أونيتشا لضخ النفط بمنطقة بريانسك الروسية خلال الليل.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام: "وقعت أضرار ونشب حريق كبير في منطقة مبنى محطة تعزيز الضخ".