ترامب يصف القادة الأوروبيين بأنهم "أشخاص رائعون" قبل محادثات بشأن أوكرانيا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقادة الدول الأوروبية، واصفا اياهم بأنهم "أشخاص رائعون" قبيل محادثات برلين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



ومن المقرر أن يشارك ترامب في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة.



وكتب ترامب على على منصته تروث سوشال: "سأتحدث إلى قادة أوروبيين بعد فترة وجيزة. إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق".