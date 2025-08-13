أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من القطاع الشرقي حيث يتقدم الروس بسرعة

أصدرت أوكرانيا أمرا بإجلاء عائلات من بلدات قريبة من قطاع شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي تقدما سريعا في الأيام الأخيرة.



وأعلن حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين أن "الإجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال" من نحو عشر بلدات، من بينها بيلوزرسك، مشيرا إلى أن نحو 1150 طفلا لا يزالون في المنطقة المعنية.