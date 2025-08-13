أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من القطاع الشرقي حيث يتقدم الروس بسرعة

أخبار دولية
2025-08-13 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من القطاع الشرقي حيث يتقدم الروس بسرعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من القطاع الشرقي حيث يتقدم الروس بسرعة

أصدرت أوكرانيا أمرا بإجلاء عائلات من بلدات قريبة من قطاع شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي تقدما سريعا في الأيام الأخيرة.
     
وأعلن حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين أن "الإجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال" من نحو عشر بلدات، من بينها بيلوزرسك، مشيرا إلى أن نحو  1150 طفلا لا يزالون في المنطقة المعنية.

أخبار دولية

أوكرانيا

إجلاء

القطاع الشرقي

الروس

LBCI التالي
تركيا وسوريا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي
ترامب يصف القادة الأوروبيين بأنهم "أشخاص رائعون" قبل محادثات بشأن أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-31

أوكرانيا تأمر بإخلاء 11 قرية في منطقة سومي وسط خشية من وقوع هجوم روسي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيرة مفخخة سقطت عند القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

وكالة الإعلام الروسية: السفارة الروسية في طهران تقول إنها تعمل على إجلاء الروس من إيران برا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:41

ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:39

إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:30

قادة "تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:22

نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-25

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-08

تحليق للطيران الحربيّ والاستطلاعيّ الاسرائيليّ فوق قرى صور

LBCI
أمن وقضاء
10:49

لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

LBCI
أخبار دولية
13:39

إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:22

نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

LBCI
أخبار دولية
13:15

دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري

LBCI
أخبار لبنان
13:03

اليكم مقررات مجلس الوزراء...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:51

جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
08:20

بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
01:13

وصول لاريجاني إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية 13-8-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More