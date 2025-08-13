تركيا وسوريا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة.



وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول.