مقتل 6 أشخاص واصابة 43 آخرين في انقلاب حافلة تقل زوارا ايرانيين في جنوب العراق

قتل ستة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن أربعين زائرا ايرانيا، جراء انقلاب حافلة في جنوب العراق ليل الثلاثاء الأربعاء في البصرة، فيما كانوا متجهين الى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما اعلنت السلطات المحلية.



وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي في بيان، أن انقلاب حافلة على الطريق السريع الرابط بين بغداد والبصرة "أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين أثناء توجههم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام".



وأكد الفريجي لدى زيارته الجرحى بمرافقة القنصل الإيراني في البصرة "توفر كل اشكال الدعم الطبي واللوجسني لضمان علاج المصابين بأفضل صورة ممكنة".



وأكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، أن بين القتلى ثلاث نساء وأن المصابين ايرانيون.



وتستقبل مدينة كربلاء الواقعة على مسافة 110 كلم جنوب بغداد هذا الأسبوع ملايين الزوار الشيعية القادمين من العراق وخارجه، ولاسيما من إيران، لإحياء أربعينية الإمام الحسين، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم.

